Втрати ворога станом на 13 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб;
- танків – 11251 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем – 33599 (+21) од;
- РСЗВ – 1520 (+2) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109);
- спеціальна техніка – 3977 (+1).
Нагадаємо, триває 1328-й день повномасштабної війни в Україні.
