Втрати ворога станом на 13 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11251 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб;
  • танків – 11251 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33599 (+21) од;
  • РСЗВ – 1520 (+2) од;
  • засоби ППО – 1225 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232);
  • крилаті ракети – 3859 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109);
  • спеціальна техніка – 3977 (+1).
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1328-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року
Сили оборони відкинули окупантів поблизу кількох населених пунктів Донеччини
Сили оборони відкинули окупантів поблизу кількох населених пунктів Донеччини
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2025
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч
Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
