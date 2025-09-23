Головна Світ Політика
Трамп спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні
Трамп не вірить у швидке закінчення війни між Україною та Росією
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що після трьох з половиною років запеклих боїв з Україною Росія «не виглядає надто видатною»

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що війна між Росією та Україною може тривати ще довгий час. Цю заяву він зробив під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, інформує «Главком».

Трамп звернув увагу на те, що, попри великі витрати ресурсів і часу, Росія не досягла своїх цілей, які, ймовірно, передбачали швидку перемогу.

Дональд Трамп зазначив, що після трьох з половиною років запеклих боїв Москва «не виглядає надто видатною». Американський лідер додав, що війна, ймовірно, не завершиться найближчим часом.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Зокрема, Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу. Він додав, що війна РФ проти України «схоже ще довго не закінчиться».

Також американський лідер підкреслив, що російська економіка наразі в поганому стані. «Чесно кажучи, Україна робить дуже хорошу роботу, коли зупиняє цю дуже велику армію», – сказав він.

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп війна росія

