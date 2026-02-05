Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 лютого станом на 22:00 відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 53 окупантів та поранили 37, знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, сім одиниць спеціальної техніки, також уражено самохідну артилерійську установку, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 12 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Дві атаки відбили українські захисники у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили вісім атак у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Платонівки. Ще три боєзіткнення в даний час не завершено.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районі Злагоди та у бік Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Зелена Долина, Левадне, Орли.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Гірке, Копані, Воздвижівка.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Новоандріївка.

Лінія фронту станом на 5 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1443-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ ворог Генштаб окупанти

