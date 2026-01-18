Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP

Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні

Повна окупація Донбасу була головним завданням Путіна в 2025 році, але він знову зазнав невдачі

Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. Як інформує «Главком», про це пише New York Post (NYP). Так, росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін намагається переконати світ у тому, що українські лінії оборони близькі до падіння, щоб змусити президента США Дональда Трампа схилити Україну до капітуляції.

«Але Путін бреше», – констатувало видання.

Майже через чотири роки війни українські лінії оборони тримаються. Російський наступ залишається дуже повільним і дорогим.

«Саме Путіна слід змусити визнати марність подальших кровопролиття заради своїх марних мрій про завоювання», – написало видання.

NYP зазначає, що, попри чисельну перевагу росіян і власні труднощі, Україна стримує Росію і завдає їй важких втрат.

Втрати РФ у війні проти України

Але росіяни не йдуть до перемоги. Видання зазначило, що в середньому один квадратний кілометр української землі обходився Росії в 93 жертви в 2025 році, втім, як і в попередні роки війни. При цьому навіть російська вербовка насилу компенсує втрати. Журналісти вказали, що, за даними Кремля, в 2025 році РФ завербувала 406 тис. осіб, а за оцінками України, втрати за той рік перевищили 410 тис.

«Це може змусити Путіна прийняти важкі і соціально непопулярні рішення, якщо він залишиться рішучим здійснити свою мрію про завоювання України», – підкреслило видання.

Після зриву плану під назвою «Київ за три дні», Путін тепер воює проти України довше, ніж СРСР воював з Німеччиною. Але різниця в тому, що росіяни не змогли ні прорвати українську оборону, ні просунутися до Києва.

Що змогла захопити Росія

NYP навело цифри, що на піку наступу в березні 2022 року Росія захопила понад 26% території України (включаючи 7%, захоплених у 2014 році). Україна відбила наступ Росії в Києві до квітня 2022 року, скоротивши окуповану територію до трохи більше 20%.

Бліц-контрнаступ України восени 2022 року ще більше скоротив контрольовану Росією територію майже до 18%, і за останні майже три роки Росія захопила лише 1,5% території України.

«На початку 2022 року Путін переорієнтував зусилля на захоплення решти Донецької та Луганської областей після виведення військ з Києва. Так, саме так – Росія намагалася захопити решту Донбасу майже чотири роки», – зазначило видання.

Зрив термінів щодо захоплення Донбасу

Журналісти додали, що досягнення цієї мети було головним завданням Путіна в 2025 році, але він знову зазнав невдачі. Тому йому довелося продовжити термін захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року.

«Але цей термін настільки ж нереалістичний, як і всі попередні російські терміни. За нинішніх темпів просування, росіянам, ймовірно, буде потрібно щонайменше до середини 2027 року, щоб захопити решту 21% Донбасу», – вважає видання.

У що впирається РФ на Донбасі

Атаки на сильно укріплений пояс України в Костянтинівці – значно більшому населеному пункті, ніж Покровськ – тільки почалися. І Росія ще далека від атаки на інші ключові міста цього поясу – Слов'янськ і Краматорськ, які вона повинна захопити, щоб окупувати решту Донбасу. Попри кремлівську пропаганду, Росія не збирається цього робити.

Путін використовує пропаганду

Кремль перебільшує значення захоплень сіл уздовж лінії фронту, представляючи їх як великі перемоги, які нібито ведуть до проривів – чого ніколи не відбувається.

«Росія використовує оманливі підняття прапорів у спірних районах, транскордонні рейди та показові наради вищого військового командування для візуальної підтримки цієї брехні», – підкреслило видання.

NYP зазначило, що Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні.

«Якщо Україна буде відрізана в результаті цієї ілюзії, наступ Росії прискориться. Але поки зберігається підтримка Заходу, у Путіна, схоже, немає хорошого шляху вперед», – акцентували журналісти.

Що робить Україна

Україна завдає шкоди російській нафтоекспортній економіці, яка має вирішальне значення для військових зусиль Путіна. Протягом 2024 і 2025 років почастішали удари по нафтопереробних заводах, що призвело до часткової або повної зупинки роботи багатьох з них. Українські удари були спрямовані проти більш ніж половини нафтопереробних заводів і до листопада 2025 року позбавили Росію 10% її нафтопереробних потужностей, і ці цифри будуть продовжувати зростати.

Без сумніву, як зазначило видання, Україна стикається з серйозними проблемами, серед яких мобілізація і людський ресурс, російські удари по енергосистемі, нестача всіх видів зброї і боєприпасів.

«Але перемога Росії не є неминучою і абсолютно не гарантована, незважаючи на брехню Путіна», – підкреслили журналісти.

NYP пише, Путін вважає, що може маніпулювати переговорами і затягувати їх, при цьому домагаючись бажаного: продовжуючи війну, підриваючи тиск і санкції США, а також західну військову допомогу Україні.

«Він як і раніше переконаний, що зможе пережити західну підтримку і змусити Україну і Захід капітулювати перед його наполегливими військовими вимогами», – підсумувало видання.

Раніше обвинувачений у державній зраді, проросійський політик та кум диктатора Путіна Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози. В інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області.

Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.