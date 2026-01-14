Втрати ворога станом на 14 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 14 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 14 січня втратила:
- особового складу – близько 1 221 940 (+990) осіб
- танків – 11 550 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 902 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 098 (+74) од.
- РСЗВ – 1 603 (+3) од.
- засоби ППО – 1 275 (+5) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 106 428 (+1074) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+8) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 119 (+232) од.
- спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1421-й день повномасштабної війни в Україні.
