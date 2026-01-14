Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 14 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 14 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 550 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 14 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 14 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 221 940 (+990) осіб
  • танків – 11 550 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 902 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 098 (+74) од.
  • РСЗВ – 1 603 (+3) од.
  • засоби ППО  – 1 275 (+5) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 106 428 (+1074) од.
  • крилаті ракети  – 4 163 (+8) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 119 (+232) од.
  • спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Втрати ворога станом на 14 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1421-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

