Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 січня
фото: Генштаб ЗСУ

22 січня на фронті відбулося 196 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 171 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

22 січня на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік Ізбицького, одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Українські воїни відбили атаку ворога у районі населеного пункту Синьківки.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили сім штурмових дій противника у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне та Ямполівка.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник двічі атакував поблизу населеного пункту Свято-Покровське.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулось сім штурмових дій ворога в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 62 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 34 рази намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля, два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог намагався покращити своє положення, але спроба вийшла невдалою.

Лінія фронту станом на 22 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1429-й день повномасштабної війни в Україні.

