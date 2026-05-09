Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль після параду виступив із заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кремль після параду виступив із заявою
Путін та Лукашенко на параді у Москві
фото: ТАСС

Ушаков висловився про перемир’я та контакти зі США

У Кремлі заявили, що 9 травня Красна площа не зазнала ударів, а тому не було й «масованого удару у відповідь по Києву». Як інформує «Главком», про це російському державному агентству ТАСС сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, контакти між Москвою та Вашингтоном активізувалися на тлі «погроз Києва» і попереджень РФ про можливу відповідь у разі їхнього «виконання». Він також стверджує, що в результаті сторони досягли домовленості про перемир’я.

Крім того, представник Кремля заявив, що Росія «чітко оголосила про наслідки» можливих дій Києва, а більшість іноземних столиць «поставилися до цього з розумінням».

У Кремлі також заявили, що оголошене перемир’я триватиме три дні – 9, 10 та 11 травня. Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що перемир’я може протривати довше, Ушаков зазначив: «Жодних нових домовленостей досягнуто не було».

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.

Читайте також:

Теги: росія окупанти парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина
13 квiтня, 15:21
Нині триває 1515-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року
18 квiтня, 09:15
Відновлення Туапсинського НПЗ лишається під питанням
НПЗ у Туапсе зупинився після ударів дронів по порту
21 квiтня, 21:17
Ворог намагається посилити тиск на населення, що опинилося в окупації
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
24 квiтня, 08:19
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження
28 квiтня, 11:55
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч 3 травня
3 травня, 05:57
Стрибок цін на нафту допоміг Кремлю пригальмувати виснаження резервів
Росія отримала несподіваний бонус через війну навколо Ірану
6 травня, 16:28
Швейцарська розвідка попередила Європу про справжні плани Кремля
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
6 травня, 17:53
Єврокомісія назвала погрози Росії частиною ескалаційної тактики
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
7 травня, 14:46

Політика

Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Словацький прем'єр зустрівся з Путіним у Москві
Кремль після параду виступив із заявою
Кремль після параду виступив із заявою
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
Допомагав росіянам отримувати шенгенську візу: у Римі арештовано екс-посла
Допомагав росіянам отримувати шенгенську візу: у Римі арештовано екс-посла
Новий лідер Ірану після поранення керував Іраном через кур’єрів
Новий лідер Ірану після поранення керував Іраном через кур’єрів

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua