Кремль після параду виступив із заявою

Путін та Лукашенко на параді у Москві

Ушаков висловився про перемир’я та контакти зі США

У Кремлі заявили, що 9 травня Красна площа не зазнала ударів, а тому не було й «масованого удару у відповідь по Києву». Як інформує «Главком», про це російському державному агентству ТАСС сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, контакти між Москвою та Вашингтоном активізувалися на тлі «погроз Києва» і попереджень РФ про можливу відповідь у разі їхнього «виконання». Він також стверджує, що в результаті сторони досягли домовленості про перемир’я.

Крім того, представник Кремля заявив, що Росія «чітко оголосила про наслідки» можливих дій Києва, а більшість іноземних столиць «поставилися до цього з розумінням».

У Кремлі також заявили, що оголошене перемир’я триватиме три дні – 9, 10 та 11 травня. Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що перемир’я може протривати довше, Ушаков зазначив: «Жодних нових домовленостей досягнуто не було».

Нагадаємо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

Парад проходив на тлі оголошеного триденного перемир’я між Україною та Росією, яке діє з 9 до 11 травня. Через побоювання можливих атак безпілотників центральну частину російської столиці посилили охороною. На площі перебувала велика кількість силовиків та співробітників охорони.

Російське Міноборони пояснило відсутність військової техніки на параді «поточною ситуацією». Парадом командував головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя. Приймав захід міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Попри оголошене перемир’я, вже у ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою. За даними української сторони, окупанти запустили понад 30 безпілотників. Більшість дронів збила ППО, однак одну балістичну ракету перехопити не вдалося.