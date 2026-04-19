Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі

Аліна Самойленко
Масове вилучення медуз загрожує катастрофічними наслідками

На тимчасово окупованих територіях загарбницька адміністрація спільно з «Росриболовством» готує масштабний вилов медуз в Азовському морі. Офіційною причиною називають підготовку до курортного сезону та «очищення» моря, проте Центр національного спротиву (ЦНС) застерігає: справжня мета полягає у видобутку ресурсів задля швидкої наживи. Про це пише «Главком».

Екологи наголошують, що медузи відіграють критичну роль у морській екосистемі, регулюючи рівень планктону та підтримуючи харчовий баланс. Масове вилучення цих організмів загрожує катастрофічними наслідками: від неконтрольованого розмноження водоростей («цвітіння» води) до різкого падіння рівня кисню, що знищить кормову базу для риб.

Такі втручання в природні процеси можуть спровокувати незворотну деградацію акваторії та появу «мертвих зон». Дії окупаційної влади вкотре підтверджують споживацьке ставлення до екології регіону, де короткостроковий прибуток ставиться вище за збереження унікальної природної системи Азовського моря.

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

