Росія оснащує «шахеди» РЕБ і відновила їх керування з Білорусі

Під час атаки 14 травня радіомодеми зафіксували за п'ятсот кілометрів від кордонів РФ

На окремих російських «шахедах» виявили системи радіоелектронної боротьби, здатні придушувати сигнали українських дронів-перехоплювачів і ускладнювати роботу радарів. Окремо зафіксовано ознаки відновлення пункту радіоуправління «шахедами» з території Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал радника міністра оборони України Сергія «Флеш» Бескрестнова.

РЕБ на борту: що зафіксували фахівці

За словами Бескрестнова, українські фахівці аналізують дані про можливе встановлення на російських ударних безпілотниках двох типів систем РЕБ. Перший – засоби для придушення сигналів дронів-перехоплювачів, другий – обладнання, що ускладнює роботу радіолокаційних станцій. Остаточного підтвердження ці дані поки не мають, однак Сили оборони вже вивчають потенційні ризики та опрацьовують можливі зміни тактики.

«Нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені», – зазначив Бескрестнов.

Паралельно фахівці фіксують зміни в безпілотниках типу «гербера»: на них встановлюють нові антени й оновлюють бортове обладнання, що може свідчити про розширення технічних можливостей цих апаратів. Раніше українські військові вже помічали, що «шахеди» почали маневрувати під час наближення перехоплювачів – це суттєво ускладнює їхнє знищення в повітрі.

Керування з Білорусі: що сталося тринадцятого травня

Окремо Бескрестнов повідомив про можливе відновлення пункту радіоуправління «шахедами» з білоруської території. Наприкінці зими Україна припинила роботу таких пунктів на території Республіки Білорусь, після чого активних спроб їх відновити не фіксували.

Однак під час комбінованої атаки 14 травня українські військові знову зафіксували роботу радіомодемів на борту російських безпілотників поблизу білоруського кордону. Відстань від дронів до кордонів Росії в той момент становила близько п'ятисот кілометрів, тобто пряме управління з РФ виключається. Варіант передачі сигналу через інші дрони-ретранслятори Бескрестнов також відкинув.

«Припускаю повторну роботу пункту радіоуправління "шахедами" з території Білорусі, але вже на великій глибині всередині країни», – написав він.

Фото: ТГ канал Сергія Бескрестнова

Радник міністра оборони підкреслив, що наразі йдеться лише про поодинокі випадки, а Сили оборони тримають ситуацію під контролем.

Зміни в тактиці дронових ударів

Адаптація «шахедів» відбувається на тлі ширших змін у тактиці РФ. На початку травня стало відомо, що російська армія почала використовувати безпілотники типу «гербера» для доставляння та скидання FPV-дронів із бойовими зарядами у тилових районах. Фахівці розцінюють це як спробу пристосувати дронові атаки до нових українських засобів перехоплення та протиповітряної оборони.



Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що росіяни застосовували «шахеди» з онлайн-керуванням для атак на мобільні вогневі групи ЗСУ – зокрема, у Чернігівській області. За словами Бескрестнова, приблизно двадцять відсотків «шахедів» отримали таке керування завдяки мережі з території РФ.

До слова, командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді підтвердив, що українські підрозділи аеророзвідки фіксують проліт кожного «шахеда», який прямує до України через білоруський повітряний простір. За його словами, це є прямим доказом інтеграції Мінська у російські удари.

Також «Главком» детально розповідав, як змінювалися «шахеди» від початку їх застосування проти України – від чотириканальних антен, вразливих до РЕБ, до mesh-систем і модулів штучного інтелекту.