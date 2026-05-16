Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 травня
Фото: Генштаб ЗСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

16 травня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5768 дронів-камікадзе та здійснив 2226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 травня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав п'яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 80 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Радьківка, Гранів, Ізбицьке та Стариця. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили два ворожі штурми в районах населених пунктів Новоосинове та Подоли.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Степове, Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Ямпіль та Озерне.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 11 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, одну станцію радіоелектронної боротьби та одне укриття піхоти. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три гармати та п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ворог укриття Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 884 танки
Втрати ворога станом на 20 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
20 квiтня, 06:50
Наслідки ворожих прильотів по Дніпропетровщині
Російські удари по Дніпропетровщині: восьмеро поранених (фото)
20 квiтня, 14:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 885 танків
Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
22 квiтня, 06:39
Нині триває 1521-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2026 року
24 квiтня, 08:15
На окупованих територіях Херсонщини жителі страждають від голоду та відсутності гуманітарної допомоги
Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: мешканці помирають від голоду в повній блокаді (фото)
23 квiтня, 09:58
Над об’єктом піднявся стовп чорного диму, який видно за десятки кілометрів
Україна уразила стратегічну станцію ворога, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів (відео)
23 квiтня, 13:25
Росія масовано вдарила по Дніпропетровщині
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
29 квiтня, 19:51
За словами начальника Генштабу ЗСУ, Москва, попри втрати, щодня намагається продовжувати наступальні операції
Росія воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті – Генштаб
15 травня, 17:27
Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
9 травня, 18:36

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Хмельницькому заборонили електросамокати після загибелі хлопчика
У Хмельницькому заборонили електросамокати після загибелі хлопчика
Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу
Путін заявив Трампу, що не погодиться на мирну угоду до кінця року – журналістка
Путін заявив Трампу, що не погодиться на мирну угоду до кінця року – журналістка
У центрі Хмельницького легковик збив пішоходів на тротуарі та врізався у стовп
У центрі Хмельницького легковик збив пішоходів на тротуарі та врізався у стовп
Зеленський повідомив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров’я
Зеленський повідомив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров’я

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua