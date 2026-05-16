Лінія фронту станом на 16 травня 2026. Зведення Генштабу

16 травня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5768 дронів-камікадзе та здійснив 2226 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

16 травня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав п'яти авіаційних ударів, застосував десять керованих бомб, здійснив 80 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Радьківка, Гранів, Ізбицьке та Стариця. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники зупинили два ворожі штурми в районах населених пунктів Новоосинове та Подоли.

На Лиманському напрямку



Українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Степове, Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Ямпіль та Озерне.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.





На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 11 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 46 окупантів та 14 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, одну станцію радіоелектронної боротьби та одне укриття піхоти. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, три гармати та п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Злагода, Гірке, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

Нагадаємо, триває 1543-й день повномасштабної війни в Україні.