Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Атаковано нафтопереробні заводи у Самарській області РФ, а також нафтоналивний термінал у Ленінградській області і нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї
На атакованих об'єктах вирують пожежі

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Висоцьк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уражено низку місць зберігання паливно-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували нафтопереробні заводи в Самарській області. Під ударами опинилися підприємства у Новокуйбишевську та Сизрані.

Крім того, в ніч на 18 квітня безпілотники атакували Севастополь в окупованому Криму.

Читайте також:

Читайте також

Захисник України нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест»
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Юрія Садового
14 квiтня, 09:00
Дніпропетровщина щодня потерпає від обстрілів та атак дронів-камікадзе
З початку доби ворог майже 50 разів атакував Дніпропетровщину: є поранені
13 квiтня, 19:32
Ворог кидає в контратаки малі групи
Зачистка Степногірська: розвідка заявила про знищення кількох сотень окупантів
13 квiтня, 15:58
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 859 танків
Втрати ворога станом на 12 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
12 квiтня, 06:44
Боронив Україну у складі 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ
Боронив Україну з перших днів війни. Згадаймо Володимира Крикавського
4 квiтня, 09:00
WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут
WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут
4 квiтня, 01:59
Кондратюк співпрацював з Оксаною Марченко на шоу «Україна має талант»
«Це був маразм». Кондратюк розповів, як посварився з Оксаною Марченко
27 березня, 14:14
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
27 березня, 01:45
Частину літаків на території підприємства пошкоджено
Генштаб підтвердив ураження авіабудівного заводу в Ульяновській області
18 березня, 16:38

Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано
Ремонт на трасах міжнародного значення: де тривають роботи і скільки вже виконано
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
На Львівщині троє нападників увірвалися до ТЦК
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
Федоров анонсував позитивні зміни на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2026 року
У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат
У захопленій частині Запорізької області шахтарі вимушені працювати без виплат

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
