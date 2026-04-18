Сили оборони уразили одразу чотири об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Подробиці від Генштабу

Атаковано нафтопереробні заводи у Самарській області РФ, а також нафтоналивний термінал у Ленінградській області і нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї

На атакованих об'єктах вирують пожежі

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Висоцьк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уражено низку місць зберігання паливно-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також наші воїни били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

Крім того, в ніч на 18 квітня безпілотники атакували Севастополь в окупованому Криму.