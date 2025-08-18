Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1070890 (+940) осіб,
- танків ‒ 11118 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23148 (+5) од,
- артилерійських систем – 31632 (+43) од,
- РСЗВ – 1469 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),
- крилаті ракети ‒ 3558 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116) од,
- спеціальна техніка ‒ 3942 (+0).
Як відомо, триває 1272-й день повномасштабної війни в Україні.