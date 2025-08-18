Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1070890 (+940) осіб,
  • танків ‒ 11118 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23148 (+5) од,
  • артилерійських систем – 31632 (+43) од,
  • РСЗВ – 1469 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),
  • крилаті ракети ‒ 3558 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3942 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1272-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Кривицький на війні отримав важке поранення лівої руки
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
Вчора, 19:40
«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
16 серпня, 21:15
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
11 серпня, 21:23
Зеленський розповів про розмову з президенткою Єврокомісії
Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн та назвав теми розмови
7 серпня, 18:49
Юрій Бутусов став командиром взводу по боротьбі з операторами БПЛА противника
Бутусов став командиром
2 серпня, 20:10
Алексєєв віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва
29 липня, 09:00
Центр протидії дезінформації наголошує, що армія РФ несе колосальні втрати на війні проти України
РФ вигадала новий спосіб вербування росіян для війни проти України
28 липня, 19:29
Росія завжди вміла розпалювати міжусобну горожанську війну, вміло підкидаючи дровенят у вогонь суспільного протистояння
Руйнація єдності загрожує смертельними наслідками під час війни
25 липня, 18:08
Володимир Зеленський вперше та востаннє зустрічався з Путіним у 2019 році в Парижі
Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським
22 липня, 15:35

Події в Україні

Атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
Харків: унаслідок російського удару загинула однорічна дитина
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
48K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
16K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
7617
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
6681
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua