Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1070890 (+940) осіб,

танків ‒ 11118 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23148 (+5) од,

артилерійських систем – 31632 (+43) од,

РСЗВ – 1469 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51685 (+157),

крилаті ракети ‒ 3558 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58937 (+116) од,

спеціальна техніка ‒ 3942 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1272-й день повномасштабної війни в Україні.