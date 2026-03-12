Головна Світ Соціум
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія
Пожежа спалахнула на флагмані флоту США Gerald R. Ford
фото: ВМФ США

Інцидент стався у корабельній пральні, двоє моряків отримали травми

На американському авіаносці USS Gerald R. Ford 12 березня сталася пожежа. Інцидент виник у приміщенні корабельної пральні та був оперативно локалізований екіпажем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування військово-морських сил США на Близькому Сході.

На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія фото 1
скріншот: Х/@US5thFleet

За даними військових, загоряння не пов’язане з бойовими діями. Пожежу швидко взяли під контроль, і вона не спричинила серйозних пошкоджень корабля.

У ВМС США зазначили, що енергетична установка авіаносця не постраждала. Корабель продовжує виконувати завдання і залишається повністю боєздатним.

Унаслідок інциденту травми отримали двоє моряків. За інформацією військових, їхні поранення не становлять загрози для життя. Постраждалі перебувають у стабільному стані та отримують необхідну медичну допомогу. Американські військові не повідомляють про серйозні пошкодження обладнання або перебої у роботі систем корабля.

Раніше екіпаж найбільшого у світі американського авіаносця USS Gerald R. Ford зіткнувся з масштабними технічними проблемами санітарної системи під час переходу до Близького Сходу. На кораблі засмітилася значна частина з приблизно 650 туалетів, через що моряки щодня займаються їх прочищенням і ремонтом. Попри це, проблеми не вплинули на здатність авіаносця виконувати бойові завдання.

