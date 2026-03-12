На борту флагманського авіаносця США сталася надзвичайна подія

Інцидент стався у корабельній пральні, двоє моряків отримали травми

На американському авіаносці USS Gerald R. Ford 12 березня сталася пожежа. Інцидент виник у приміщенні корабельної пральні та був оперативно локалізований екіпажем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування військово-морських сил США на Близькому Сході.

За даними військових, загоряння не пов’язане з бойовими діями. Пожежу швидко взяли під контроль, і вона не спричинила серйозних пошкоджень корабля.

У ВМС США зазначили, що енергетична установка авіаносця не постраждала. Корабель продовжує виконувати завдання і залишається повністю боєздатним.

Унаслідок інциденту травми отримали двоє моряків. За інформацією військових, їхні поранення не становлять загрози для життя. Постраждалі перебувають у стабільному стані та отримують необхідну медичну допомогу. Американські військові не повідомляють про серйозні пошкодження обладнання або перебої у роботі систем корабля.

Раніше екіпаж найбільшого у світі американського авіаносця USS Gerald R. Ford зіткнувся з масштабними технічними проблемами санітарної системи під час переходу до Близького Сходу. На кораблі засмітилася значна частина з приблизно 650 туалетів, через що моряки щодня займаються їх прочищенням і ремонтом. Попри це, проблеми не вплинули на здатність авіаносця виконувати бойові завдання.