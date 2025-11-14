Сирський: на Покровському напрямку ворог намагається прорватися до житлової забудови

Головна Країна Події в Україні
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Покровському напрямку ворог намагається прорватися до житлової забудови
фото: Покровська МВА

Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації, пише «Главком».

«Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога», – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, найбільша увага до питань сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів.

«Відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації. Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу», – зазначив головком.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі. 

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області. 

