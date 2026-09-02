Драпатий розповів, як змінюватиме ЗСУ та командування військом

Він також закликав командирів залишати після себе сильніші підрозділи, ніж ті, які вони прийняли

Головнокомандувач наголосив на відповідальності командирів, скороченні бюрократії та розвитку армії на основі бойового досвіду

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими планує керувати Збройними Силами України та змінювати військо. Він наголосив, що головною бойовою спроможністю армії залишаються люди, а командири мають відповідати не лише за результат, а й за підлеглих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковані ним нові прицнипи керування військом.

За словами Драпатого, військовослужбовців необхідно належно готувати, берегти від невиправданого ризику та створювати умови для професійного розвитку. Військова служба, на його думку, має стати більш прогнозованою та справедливою.

Окремо головнокомандувач наголосив на необхідності чесно говорити про проблеми. Він очікує від командирів сміливості ухвалювати рішення, визнавати труднощі та нести за них відповідальність.

Також Драпатий виступив за зменшення бюрократії у війську. За його словами, штаби мають працювати насамперед для військ, а рішення потрібно ухвалювати швидше та надавати більше повноважень військовим, які безпосередньо виконують бойові завдання.

«Ми маємо одночасно вести війну і будувати військо майбутнього. Вчитися швидше за противника, діяти одним військом і перетворювати досвід цієї війни на нашу перевагу», – зазначив головнокомандувач.

Окремий акцент він зробив на розвитку ЗСУ після завершення війни. Драпатий заявив, що його відповідальність – зробити все для того, щоб українська армія вийшла з війни сильнішою. Він також закликав командирів залишати після себе сильніші підрозділи, ніж ті, які вони прийняли.

Варто нагадати, що Драпатий анонсував масштабування дальніх ударів по Росії. За словами головнокомандувача, Україна працює над тим, щоб збільшити втрати російської армії та знизити економічні спроможності РФ.

