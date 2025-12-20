Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 20 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб;
- танків – 11 433 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од;
- артилерійських систем – 35 287 (+37) од;
- РСЗВ – 1 575 (+1) од;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од;
- спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1396-й день повномасштабної війни в Україні.
