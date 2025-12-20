Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 433 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 20 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб;
  • танків – 11 433 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од;
  • артилерійських систем – 35 287 (+37) од;
  • РСЗВ – 1 575 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од;
  • літаків – 432 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од;
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од;
  • спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.
Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1396-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по Росії 14 грудня
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
14 грудня, 11:52
Ситуація на фронті 12 грудня
Лінія фронту станом на 12 грудня 2025. Зведення Генштабу
12 грудня, 22:59
Нині триває 1385-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
9 грудня, 08:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 398 танків
Втрати ворога станом на 6 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 грудня, 07:45
Триває 1380-та доба повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 4 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 грудня, 06:46
Жінка закликає брати собак із притулків, а не витрачати десятки тисяч доларів
Американка клонувала собаку за $50 тис. і пояснила, чому пошкодувала про свій вчинок
1 грудня, 18:24
Нині триває 1371-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
25 листопада, 08:13
Ситуація на фронті 22 листопада
Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу
22 листопада, 22:20
Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України
«Чергова брехня». Генштаб відреагував на заяви Кремля про окупацію Куп'янська
20 листопада, 22:48

Події в Україні

Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2025
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч
Буферна зона чи економічний анклав: у FP пояснили чому плани США щодо Донбасу проваляться
Буферна зона чи економічний анклав: у FP пояснили чому плани США щодо Донбасу проваляться
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua