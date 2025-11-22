Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку, за попередніми даними, ЗСУ знешкодили 83 окупанти

Противник завдав одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 75 керованих авіабомб. Також використав для ударів 2 748 дронів-камікадзе, здійснив 3 243 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 листопада станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські захисники відбили 14 атак загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 111 обстрілів, два — із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали три атаки ворога поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового, ще одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Наші воїни відбили шість атак ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник десять разів проводив наступальні дії у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки. Наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у бік населеного пункту Костянтинівка.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 15 атак ворога, наразі бої точаться у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 34 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалася поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи відбили 16 атак у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Великомихайлівка, Остапівське та Косівцеве.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Варварівка, Тернувате та Білогір’я.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки та Степногірська.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мав.  Крім того, окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.

Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1368-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб ЗСУ фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1366-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 листопада 2025 року
20 листопада, 08:26
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
Ракета Х-101 могла поцілити в будинок у Тернополі – Ігнат
19 листопада, 13:11
Ситуація на фронті 11 листопада
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
11 листопада, 22:19
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
8 листопада, 07:58
У Покровську складна ситуація
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
2 листопада, 01:59
Путін відвідав військовий госпіталь
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)
31 жовтня, 10:46
Постачання наявної військової техніки в середньому займає лише 10 днів
Україна збільшує забезпечення ЗСУ дронами. Міноборони назвало цифру
30 жовтня, 15:01
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
30 жовтня, 11:24
ЗСУ провели успішний наступ на Харківщині
ISW: Українські війська звільнили село на Харківщині
26 жовтня, 04:26

Події в Україні

Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua