Втрати ворога станом на 9 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 847 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 9 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 9 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 9 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб
  • танків – 11 847 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од.
  • артилерійських систем – 39 689 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 724 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 341 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 332 (+229) од.
  • спеціальна техніка – 4 119 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1506-й день повномасштабної війни в Україні.

