Втрати ворога станом на 9 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 9 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 9 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 9 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 307 540 (+1 040) осіб
- танків – 11 847 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 370 (+2) од.
- артилерійських систем – 39 689 (+64) од.
- РСЗВ – 1 724 (+1) од.
- засоби ППО – 1 341 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 227 539 (+2 238) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 332 (+229) од.
- спеціальна техніка – 4 119 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1506-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0