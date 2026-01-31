Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року
Нині триває 1438-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 87 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 204 бойових зіткненя. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 69 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6731 дрон-камікадзе та здійснив 4098 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Просяна, Гаврилівка, Новоселівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верзня Терса, Гуляйпільське, Дорожнянка, Чарівне, Зарічне Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА та два райони зосередження особового складу російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав одного авіаудару застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 104 обстріли, в тому числі вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 2

Ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Тернової, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 3

Ввчора відбулось шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 4

Ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 8

Противник протягом минулого дня здійснив дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 9

Відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 10

Наші захисники відбили три атаки противника в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року фото 11

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.

  Нагадаємо, триває 1438-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна втрати

