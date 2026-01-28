Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Втрати Росії на полі бою більш ніж удвічі більші за втрати України
фото: Reuters

Аналітики вважають, що сумарні втрати РФ і України можуть досягти 2 млн до весни 2026 року

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) опублікував доповідь з оцінкою загальної кількості військовослужбовців, яких Україна і Росія втратили на війні вбитими і пораненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CSIS.

Зазначається, що загальна кількість російських втрат з лютого 2022 року становить до 1,2 млн, у тому числі 325 тис. убитих. Втрати з українського боку – від 500 тис. до 600 тис., у тому числі від 100 тис. до 140 тис. убитих.

Аналітики зазначають, що російська стратегія виснаження передбачає високі втрати в надії зрештою виснажити українську армію та суспільство. «Після Другої світової війни жодна провідна держава світу навіть близько не зазнала подібних втрат у будь-яких війнах», – йдеться про російські втрати у доповіді CSIS.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 січня 2026 року. РФ у війні з Україною втратила близько 1 236 570 осіб.

Наразі триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 609 танків
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:59
Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво
Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри
24 сiчня, 16:54
Нині триває 1431-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
24 сiчня, 08:20
РФ з початку війни втратила 11 587 танків
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
21 сiчня, 06:50
Нині триває 1424-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року
17 сiчня, 08:13
Ситуація на фронті 5 січня
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
5 сiчня, 22:43
До Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян
2 сiчня, 12:43
Нині триває 1407-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
31 грудня, 2025, 08:17
У знищеного окупанта лишилася дружина та троє дітей
ЗСУ на фронті ліквідували «Педагога року» та члена збірної Росії з бою на мечах
29 грудня, 2025, 12:36

Події в Україні

Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто

Новини

Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Вчора, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua