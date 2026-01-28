Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні

Втрати Росії на полі бою більш ніж удвічі більші за втрати України

Аналітики вважають, що сумарні втрати РФ і України можуть досягти 2 млн до весни 2026 року

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) опублікував доповідь з оцінкою загальної кількості військовослужбовців, яких Україна і Росія втратили на війні вбитими і пораненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CSIS.

Зазначається, що загальна кількість російських втрат з лютого 2022 року становить до 1,2 млн, у тому числі 325 тис. убитих. Втрати з українського боку – від 500 тис. до 600 тис., у тому числі від 100 тис. до 140 тис. убитих.

Аналітики зазначають, що російська стратегія виснаження передбачає високі втрати в надії зрештою виснажити українську армію та суспільство. «Після Другої світової війни жодна провідна держава світу навіть близько не зазнала подібних втрат у будь-яких війнах», – йдеться про російські втрати у доповіді CSIS.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 28 січня 2026 року. РФ у війні з Україною втратила близько 1 236 570 осіб.

Наразі триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні. Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.