Атака на Харківщину, вибухи в Саратовській області: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 5 березня 2026 року

Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану, дрони масовано атакували Саратов та Енгельс, окупанти атакували Харків і область БпЛА, іракські курди почали наземний наступ на Іран.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 березня:

Окупанти атакували Харків і область БпЛА

Росіяни завдали авіаудару безпілотником, попередньо типу «Герань», по селищу Кам’яна Яруга. Унаслідок влучання пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Після удару виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Зафіксовано удари ворожого безпілотника типу «шахед» по Основ’янському та в Індустріальному районах Харкова. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Дрони масовано атакували Саратов та Енгельс

У російських містах Саратов і Енгельс у ніч проти 5 березня пролунали десятки вибухів. Місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням, а губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про одну з наймасованіших атак на регіон.

За повідомленнями місцевих пабліків і моніторингових каналів, атака тривала кілька годин. Очевидці стверджують, що над містами було чути щонайменше 60 вибухів.

Сенат США заблокував ініціативу проти ударів по Ірану

Сенат США не підтримав ініціативу, яка передбачала обмеження військових повноважень президента Дональда Трампа щодо операцій проти Ірану без дозволу Конгресу. За відповідний проєкт проголосували 48 сенаторів, проти виступили 52.

Так президент США Дональд Трамп зберігає можливість і надалі здійснювати військові дії проти Ірану без окремого схвалення Конгресу.

Іракські курди почали наземний наступ на Іран

Іракські курдські сили розпочали наземний наступ на територію Ірану. Тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану. Інформація поки що не підтверджена офіційно.

