Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW оцінили результати зимових ударів Росії по енергетиці України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Аналітики ISW оцінили результати зимових ударів Росії по енергетиці України
Попри значні пошкодження енергомережі та складну зиму для населення, Росії не вдалося реалізувати ключовий задум кампанії
фото: АР

Аналітики кажуть, що атаки ракетами та дронами не змогли зламати енергосистему і стійкість українців

Росія не змогла досягти основних цілей своєї зимової кампанії, під час якої активно застосовувала ракети далекого радіуса дії та безпілотники для ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики зазначають, що Кремль планував використати зимову кампанію для ослаблення енергетичної системи України та тиску на населення.

«Росія не змогла досягти цілей своєї зимової кампанії 2025-2026 років з використанням ракет далекого радіуса дії та безпілотників проти української енергетичної та цивільної інфраструктури», – зазначають аналітики ISW.

За оцінкою експертів, Москва прагнула погіршити енергетичну безпеку України, послабити її промисловий потенціал і знизити готовність населення продовжувати опір російській агресії.

Водночас, попри значні пошкодження енергомережі та складну зиму для населення, Росії не вдалося реалізувати ключовий задум кампанії.

«Російські війська не досягли своєї мети – розділити українську енергомережу навпіл та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії», – йдеться у звіті.

Аналітики додають, що російські атаки також не змогли зупинити розвиток української оборонної промисловості. Водночас експерти попереджають, що Росія може змінити пріоритети своїх ударів.

До слова, Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. Глава держави зазначив, що попри енергетичний терор цієї зими Кремлю не вдалося зламати Україну. Водночас, за його словами, Москва готує новий етап тиску.

Читайте також:

Теги: енергетика обстріл відключення світла ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
10 лютого, 14:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Аварійні відключення світла запроваджено 10 лютого 2026 року у декількох областях
10 лютого, 12:38
Через ворожі атаки у кількох регіонах знеструмлені споживачі
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12
За даними влади, ситуація під контролем
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
9 лютого, 08:48
Окупанти атакували ракетами та дронами Київ
Комбінована атака на Київ: зафіксовано перші наслідки (оновлено)
26 лютого, 05:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 25 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
24 лютого, 17:30
Міжнародні експерти оглянули Софійський собор та Ближні і Дальні печери Лаври
Обстеження Софії Київської та Лаври після атак РФ: результати перевірки місією ЮНЕСКО
25 лютого, 10:20
Раніше військовому було інкриміновано організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року
Удар по «Охматдиту»: підозру отримав російський генерал, який наказав атакувати лікарню
Вчора, 11:13
Російське військове командування постійно встановлює нереалістичні терміни, які російські війська не дотримуються
Наступ на Одесу: аналітики ISW розкрили амбітні плани Кремля
Вчора, 05:33

Події в Україні

Аналітики ISW оцінили результати зимових ударів Росії по енергетиці України
Аналітики ISW оцінили результати зимових ударів Росії по енергетиці України
Окупанти атакували Харків і область БпЛА
Окупанти атакували Харків і область БпЛА
Лінія фронту станом на 4 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 березня 2026. Зведення Генштабу
Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Зеленський
Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході – Зеленський
«Захист України потребує щоденної сили». Президент нагородив волонтерів, науковців та журналістів
«Захист України потребує щоденної сили». Президент нагородив волонтерів, науковців та журналістів
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua