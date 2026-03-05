Аналітики ISW оцінили результати зимових ударів Росії по енергетиці України

Попри значні пошкодження енергомережі та складну зиму для населення, Росії не вдалося реалізувати ключовий задум кампанії

Аналітики кажуть, що атаки ракетами та дронами не змогли зламати енергосистему і стійкість українців

Росія не змогла досягти основних цілей своєї зимової кампанії, під час якої активно застосовувала ракети далекого радіуса дії та безпілотники для ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики зазначають, що Кремль планував використати зимову кампанію для ослаблення енергетичної системи України та тиску на населення.

«Росія не змогла досягти цілей своєї зимової кампанії 2025-2026 років з використанням ракет далекого радіуса дії та безпілотників проти української енергетичної та цивільної інфраструктури», – зазначають аналітики ISW.

За оцінкою експертів, Москва прагнула погіршити енергетичну безпеку України, послабити її промисловий потенціал і знизити готовність населення продовжувати опір російській агресії.

Водночас, попри значні пошкодження енергомережі та складну зиму для населення, Росії не вдалося реалізувати ключовий задум кампанії.

«Російські війська не досягли своєї мети – розділити українську енергомережу навпіл та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії», – йдеться у звіті.

Аналітики додають, що російські атаки також не змогли зупинити розвиток української оборонної промисловості. Водночас експерти попереджають, що Росія може змінити пріоритети своїх ударів.

До слова, Росія готує нову хвилю атак по українській інфраструктурі, зокрема по системі водопостачання. Глава держави зазначив, що попри енергетичний терор цієї зими Кремлю не вдалося зламати Україну. Водночас, за його словами, Москва готує новий етап тиску.