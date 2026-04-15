Карта бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
Нині триває 1512-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів

За минулу добу зафіксовано 212 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, залучив 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених Іванівка, Катеринівка Дніпропетровської області; Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка, Омельник, Новоіванівка, Комишуваха, Шевченківське, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість штурмових дій противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман.

На Куп’янському напрямку

Агресор десять разів атакував у напрямку Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка.

На Краматорському напрямку

Загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 11 разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного.

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

