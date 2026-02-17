У Кропивницькому затопило притулок: рятувальники евакуювали тварин (фото)

Через розлив річки вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували тварини

У Кропивницькому 16 лютого затопило притулок «Бім». Рятувальники та небайдужі містяни евакуювали пухнастиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через розлив річки вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих. Рятувальники разом з жителями міста виносили тварин з води та передавали людям, які зголосилися взяти їх на тимчасову перетримку.

фото: ДСНС Кіровоградщини

«Кожне життя важливе: серед врятованих – дорослі собаки, крихітні цуценята та коти. Дякуємо кожному, хто не залишився осторонь у цей складний момент! Разом ми – сила», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, в Україні через танення снігу та сильні дощі виникли масштабні підтоплення. Найскладніша ситуація склалася в Кіровоградській області, де річка Вись вийшла з берегів, а рятувальники вже другу добу ліквідовують наслідки негоди.

У Кіровоградській області лише зранку 16 лютого рятувальників понад 120 разів залучали до ліквідації наслідків негоди. Через сходження талої води та сильні опади підтоплено приватні подвір’я, підвали та погреби.