Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки
Відомо про дев’ятьох поранених внаслідок атаки РФ
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зеленський: Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці

Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Комбінований удар був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити енергетику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику. Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання. В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці», – наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що партнери мають реагувати на удари, а Росія повинна відповідати за агресію.

«Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми», – підсумував президент.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

Теги: Володимир Зеленський війна

