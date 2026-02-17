Під ударом було 12 областей. Зеленський повідомив наслідки масованої атаки

Зеленський: Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці

Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Комбінований удар був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити енергетику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику. Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання. В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти. Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев’ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці», – наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що партнери мають реагувати на удари, а Росія повинна відповідати за агресію.

«Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми», – підсумував президент.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.