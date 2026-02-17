На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»

Дівчата загинули разом під час ворожої атаки

Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинули дві військовослужбовиці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Життя молодих захисниць, які займалися евакуацією поранених, забрав ворожий дрон. У понеділок, 16 лютого, їх провели в останню путь. Про втрату посестер повідомив командир роти НРК 110-ї ОМБр Сергій Волков, пише «Главком».

Військовослужбовиця з позивним «Кара» мала надзвичайно важку долю, яка загартувала її волю. Вона пройшла через пекло окупації Херсонської області, перенесла російські фільтраційні табори та знущання в Таганрозі. Попри пережите насильство з боку окупантів, вона не зламалася, а відразу стала до лав Збройних Сил України, щоб захищати країну до останнього подиху.

Посестра «Кари», молода дівчина з позивним «Лайза», була однією з перших, хто приєднався до підрозділу за контрактом для молоді віком 18–24 роки. Командир згадує її як дуже світлу, тиху, але неймовірно сильну особистість. Вона успішно опанувала роботу з наземними роботизованими комплексами (НРК) і виконувала роботу на передньому краї, рятуючи життя побратимів.

Дівчата загинули разом під час ворожої атаки. Як зазначив Сергій Волков, посестри «тягнули на собі важкі функції» та допомагали передовій не гірше за досвідчених бійців.

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Остап Бабій, військовий позивний Стіч, головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.