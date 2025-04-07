Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 57 авіаційних ударів, використавши 90 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1022 дронів-камікадзе та здійснили 4283 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 квітня станом на 22:00 відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі, одну антену управління БпЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БпЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога.

На Куп’янському напрямку

Противник провів три штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив три спроби наступу на позиції наших підрозділів у районі Григорівки, одна атака триває досі.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано три бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Сьогодні ворог вісім разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 17 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах три керовані авіаційні бомби та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО збили 73 ворожі БпЛА
Окупанти вночі запустили по Україні понад сотню дронів: як відпрацювала ППО
9 березня, 09:20
Попри перевагу росіян у співвідношенні три до одного, українці утримували позиції на Курщині
Частина українських бригад, включаючи найбоєздатніші, вийшла з Курщини – Forbes
12 березня, 07:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10325 танків
Втрати ворога станом на 16 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 березня, 07:12
Речник ДСНС: Менше ніж за добу два такі підступні, цілеспрямовані прильоти, це виходить за межі будь-яких рамок
«Це виходить за всі межі». Речник ДСНС Сумщини відреагував на нічну атаку росіян
19 березня, 14:42
В умовах воєнного стану в Україні заборонено відвідувати ліси та в’їжджати до них
Залишили окупанти? У лісі під Бучею виявлено розтяжку з гранатою
19 березня, 14:17
На «Першому каналі» жінка працювала з 2023 року
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
26 березня, 10:41
У березні 2025 року Зеленський призначив на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
28 березня, 17:47
Ситуація на фронті 2 квітня
Карта бойових дій в Україні станом на 2 квітня 2025 року
2 квiтня, 00:02
Росіяни знову просунулися на Донеччині
Росіяни знову просунулися на Донеччині
2 квiтня, 06:31

Події в Україні

Стало відомо, скільки ворожих цілей знищили українські дрони за березень
Стало відомо, скільки ворожих цілей знищили українські дрони за березень
Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу
Удар по Кривому Рогу. З’явилося відео, яке розбиває фейк росіян про офіцерів НАТО
Удар по Кривому Рогу. З’явилося відео, яке розбиває фейк росіян про офіцерів НАТО
Академік НАН пояснив, яка катастрофа чекає на природу України
Академік НАН пояснив, яка катастрофа чекає на природу України
«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів
«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів
Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині
Зеленський розповів про фронт на Курщині та Білгородщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
70K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
58K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
47K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
27K
Прогноз магнітних бур на 7-9 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua