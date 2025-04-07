Лінія фронту станом на 7 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках

За сьогодні противник завдав 57 авіаційних ударів, використавши 90 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1022 дронів-камікадзе та здійснили 4283 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 квітня станом на 22:00 відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи його по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі, одну антену управління БпЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БпЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога.

На Куп’янському напрямку

Противник провів три штурми позицій наших оборонців у районах Кругляківки та Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив три спроби наступу на позиції наших підрозділів у районі Григорівки, одна атака триває досі.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано три бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Торецькому напрямку

Росіяни 14 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби загарбницькі підрозділи 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.

На Новопавлівському напрямку

Сьогодні ворог вісім разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває.

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 17 атак росіян, два зіткнення досі тривають. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах три керовані авіаційні бомби та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема один із реактивної системи залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.