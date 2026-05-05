Війна з США зробила позиції Ірану в регіоні сильнішими. Аналіз NYT

Головним фактором, що змінив правила гри на користь Ірану, стала сучасна зброя – безпілотники

Конфлікт між США та Іраном перейшов у стадію дипломатичних маневрів та спроб врегулювання, що є значним відходом від погроз Дональда Трампа щодо повного знищення іранської цивілізації. Цей поворот пояснюється тим, що масовані американські та ізраїльські бомбардування не призвели ні до капітуляції Тегерана, ні до внутрішнього повстання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Натомість Іран продемонстрував здатність паралізувати світову економіку через перекриття Ормузької протоки. Наразі ситуація має лише два виходи: або тотальна руйнація Ірану, що стає все менш імовірним через міжнародний опір планам Трампа, або угода, яка залишить чинний режим при владі, але виставить президента США у приниженому світлі. Головним фактором, що змінив правила гри, стала сучасна зброя – безпілотники.

Дрони змінили поле бою так само радикально, як свого часу кулемети. Прикладом є чотирирічне протистояння України російській агресії, де дешеві апарати вартістю близько 1000 доларів успішно знищують танки за мільйони доларів. Схожа динаміка спостерігається і в Ірані: попри десятки тисяч авіаударів по військовій інфраструктурі, Вашингтон не може знищити іранську зброю відплати. Масове виробництво недорогих БпЛА, зокрема Shahed-136 вартістю лише $35 тис., дозволяє Тегерану диктувати умови в Перській затоці. Водночас США вже витратили на цю кампанію щонайменше $25 млрд, виснаживши власні арсенали високої точності, на відновлення яких знадобляться роки.

Навіть посилення морської блокади чи початок наземної операції з висадкою десанту не гарантують Америці перемоги. Іран зберігає можливість запускати дрони навіть під тиском, вражаючи нафтові танкери та блокуючи глобальні торгові шляхи. Тепер безпека регіону повністю залежить від готовності адміністрації Трампа йти на компроміс. Попри заяви президента про перевагу США, насправді саме він зацікавлений у швидкій угоді, щоб зупинити економічні втрати та падіння власних рейтингів всередині країни. Іран, розуміючи це, ймовірно затягуватиме переговори, вимагаючи скасування санкцій або навіть репарацій за завдані бомбардуваннями руйнування. Будь-яке завершення війни, скоріш за все, посилить позиції Тегерана як «вартового» Затоки порівняно з довоєнним періодом.

Ситуація в Перській затоці підкреслює глобальну вразливість перед технологіями безпілотників. Якщо окремі об’єкти, як Білий дім, можна захистити, то забезпечити повну безпеку стратегічних вузлів –Суецького каналу, Гібралтару чи повітряного простору великих міст – неможливо. Проста та дешева зброя у руках агресивних режимів або радикальних угруповань створює безпрецедентну загрозу для світу. Таким чином, операція, розпочата Трампом у лютому, з огляду на її наслідки та стратегічний глухий кут, виглядає радше як «Колосальна помилка».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з нищівними наслідками у разі атак на американські кораблі, які супроводжують судна через Ормузьку протоку.

«Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакує американські кораблі, що супроводжують судна через Ормузьку протоку», – заявив Трамп.

Як відомо, данська логістична компанія Maersk підтвердила, що в понеділок, 4 травня, її судно перетнуло Ормузьку протоку під захистом американських військових. У заяві компанії зазначається, що екіпаж корабля перебуває у безпеці та не постраждав.

Корабель під назвою Alliance Fairfax опинився заблокованим у Перській затоці ще в лютому, коли почалися бойові дії, і з того часу не міг залишити акваторію.