Втрати ворога станом на 28 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 28 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 28 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 28 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 327 640 (+1 180) осіб;
- танків – 11 892 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 483 (+16) од;
- артилерійських систем – 40 771 (+34) од;
- РСЗВ – 1 755 (+2) од;
- засоби ППО – 1 354 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 260 258 (+1 039) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 986 (+276) од;
- спеціальна техніка – 4 141 (+5) од.
Нагадаємо, триває 1525-й день повномасштабної війни в Україні.
