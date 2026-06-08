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Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року
В Україні триває 1566-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів

За минулу добу зафіксовано 240 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Упродовж минулої доби противник здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Вільна Слобода, Суходіл, Уланове, Лісне, Партизанське, Стукалівка та Голишівське Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 2

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів та в напрямку Охрімівки, Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 3

Українські оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 4

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 12 разів, поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 6

Ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі Никифорівки та в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 7

Окупанти здійснили 17 атак, у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русинового Яру, Іллінівки та в напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Добропілля, Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 9

Противник атакував п’ять разів, у районі Тернового, Вороного та в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 38 атак поблизу населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського, Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 11

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2026 року фото 12

Українські оборонці успішно зупинили одну наступальну дію у бік Антонівки. 

Нагадаємо, триває 1566-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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