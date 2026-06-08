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Окупанти вдарили по Конотопу: є поранені, триває рятувальна операція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Конотопу: є поранені, триває рятувальна операція
Під російським ударом опинилася цивільна інфраструктура
фото: Konotop today/Telegram

Інформація про наслідки атаки уточнюється

Вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова та міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

«Цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – житловий сектор. Є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – наголосив Григоров.

Окупанти вдарили по Конотопу: є поранені, триває рятувальна операція фото 1

За словами очільника ОВА, триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Семеніхін додав, що під завалами багатоповерхівки перебуває щонайменше одна людина. Трьох постраждалих госпіталізовано до реанімації.

Нагадаємо, 4 червня російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині. Унаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей – четверо з них діти та їхня мати. Серед постраждалих діти 2012, 2017 та 2023 років народження.

Згодом 6 червня на Сумщині у Конотопі спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням через російський удар.

До слова, Росія з початку червня почала дронові удари по цивільних вантажівках на трасі між Харковом і Сумами. Для ударів Росія обрала район Богодухова – ділянку траси, що пролягає за 20 км від українсько-російського кордону. Саме ця близькість до кордону дозволяє ворожим дронам швидко діставати до дороги.

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Теги: Конотоп війна

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