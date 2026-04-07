Витрати США на Іран різко зросли: рахунок пішов на мільярди

Єгор Голівець
США витратили до $31 млрд за п’ять тижнів війни з Іраном
фото: Financial Times

Операція обходиться у сотні мільйонів доларів щодня, а втрати техніки вже сягнули мільярдів

США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За оцінкою старшого наукового співробітника Американського інституту підприємництва Елейн Маккаскер, у розрахунки включено витрати на розгортання додаткових сил США на Близькому Сході, яке розпочалося наприкінці грудня 2025 року. Окремо вона оцінює втрати та пошкодження військової техніки у $2,1-$3,6 млрд з урахуванням витрат на її заміну.

Водночас Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) підрахував, що лише за перші шість днів операції бойові втрати та збитки інфраструктури становили $1,4 млрд. За його оцінками, загальні щоденні витрати США сягають близько півмільярда доларів.

Серед найбільш дорогих втрат – літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, який більше не виробляється. Його заміна сучасною моделлю може коштувати понад $700 млн. Також США втратили літак-заправник КС-135, вартість якого оцінюється у $160 млн, та винищувач F-15 приблизною вартістю $100 млн.

Значних пошкоджень зазнала й протиракетна інфраструктура США. Зокрема, були уражені дві радіолокаційні системи AN/TPY-2 у Йорданії та Катарі, які забезпечують роботу батарей THAAD. Вартість заміни однієї такої системи становить близько 500 млн доларів, а її виробництво займає до трьох років. При цьому, за даними експертів, США не мають резервів цих систем.

Крім того, після завершення операції американські військові знищили два літаки MC-130J та два вертольоти MH-6, які залишилися на іранській території, щоб уникнути потрапляння технологій до противника. Вартість кожного літака перевищує $100 млн.

Аналітики зазначають, що підсумкова вартість операції може виявитися ще більшою, оскільки масштаби пошкоджень техніки та інфраструктури уточнюються. Конфлікт із Іраном уже став одним із найбільш витратних для США за останні роки на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Пентагон, за наявною інформацією, опрацьовує варіант розширення списку енергетичних об’єктів Ірану, які можуть бути визначені як потенційні цілі для майбутніх ударів США. Йдеться, зокрема, про інфраструктуру, що забезпечує паливом та електроенергією як цивільний сектор, так і військові структури. Така логіка може використовуватися як обґрунтування у випадку звинувачень у нанесенні ударів по критичній інфраструктурі.

