У Харкові пошкоджено депо «Нової пошти»: всередині було відправлень на 1 млн грн

«Нова пошта» компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень

Уночі 8 червня внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено депо №5 «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними компанії, російський дрон влучив у дах депо, внаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій. Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало.

Зазначається, що наразі на місці удару працюють рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим.

За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання знаходилося 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн. Інформація щодо його стану наразі уточнюється.

«Нова пошта» компенсує клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування. Попри чергову атаку на логістичну інфраструктуру, «Нова пошта» продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи. Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати у мобільному застосунку та на сайті «Нової пошти», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 червня російський «шахед» також влучив в хаб «Укрпошти» в Харкові. «Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо», – наголосив гендиректор компанії.