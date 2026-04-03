Трамп заявив, що збитий американський винищувач не вплине на переговори з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Також Трамп відмовився обговорювати поточну пошуково-рятувальну операцію ще одного пілота винищувача

Президент Дональд Трамп у коментарі NBC News повідомив, що знищення американського літака не вплине на переговорний процес із Тегераном, передає «Главком».

Трамп наголосив, що країна перебуває у стані війни, тому подібні інциденти є очікуваними, проте відмовився розголошувати деталі рятувальної операції з пошуку екіпажу.

Водночас, у соціальних мережах президент оприлюднив низку заяв щодо енергоресурсів, поставивши питання про долю нафти. Також Трамп змінив риторику щодо судноплавства, зазначивши, що Сполучені Штати здатні самостійно та швидко відновити роботу Ормузької протоки, взяти під контроль нафтові потоки та отримати з цього вигоду. Раніше він стверджував, що відповідальність за безпеку цього морського шляху мають нести інші держави.

Як відомо, в іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Згодом Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході.

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

