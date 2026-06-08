РФ пошкодила хаб «Укрпошти» в Харкові: що буде з доставкою посилок

Вартість знищених посилок буде компенсовано

Російський «шахед» влучив в хаб «Укрпошти» в Харкові. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає «Главком».

«Сьогодні в нас була важка ніч. «Шахед» влучив в наш хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі», – йдеться у повідомленні.

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Гендиректор додав: «Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені ми обов’язково все компенсуємо».

Смілянський наголосив, що протягом дня надасть більш детальну інформацію.

Нагадаємо, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині. Унаслідок удару є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

До слова, Росія з початку червня почала дронові удари по цивільних вантажівках на трасі між Харковом і Сумами. Для ударів Росія обрала район Богодухова – ділянку траси, що пролягає за 20 км від українсько-російського кордону. Саме ця близькість до кордону дозволяє ворожим дронам швидко діставати до дороги.