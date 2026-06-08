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Рятувальники визволили кошеня з бетонної пастки у Кременчуці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рятувальники визволили кошеня з бетонної пастки у Кременчуці (фото)
Тваринка не постраждала
фото: ДСНС Полтавщини

Кошеня застрягло між бетонними конструкціями

На Полтавщині у Кременчуці рятувальники визволили кошеня, яке застрягло між бетонними конструкціями на території одного з кафе. Для тварини знайшли новий дім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

«7 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги маленькому кошеняті в м. Кременчуці. На території одного з кафе перехожа почула жалібне нявчання. Виявилося, що кошеня застрягло між бетонними конструкціями. Самостійно дістати тваринку очевидцям не вдалося», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що надзвичайники, використовуючи спеціальний інструмент, розкрили бетонну конструкцію й обережно визволили кошеня.

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«На щастя, тваринка не постраждала. Після порятунку кошеня одразу знайшло дім – його забрали до себе турботливі люди», – зауважила ДСНС.

До слова, на Чернігівщині надзвичайники врятували кота, який опинився під завалами після російського удару по Корюківському району.

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Теги: ДСНС тварини Кременчук

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