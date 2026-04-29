Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 29 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 29 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб;
- танків – 11 894 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од;
- артилерійських систем – 40 825 (+54) од;
- РСЗВ – 1 755 (+0) од;
- засоби ППО – 1 356 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од;
- спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.
Нагадаємо, триває 1526-й день повномасштабної війни в Україні.
