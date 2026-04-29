Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 894 танки
фото: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 29 квітня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 29 квітня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 29 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 894 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од;
  • артилерійських систем – 40 825 (+54) од;
  • РСЗВ – 1 755 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 356 (+2) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од;
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
  • кораблі/катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од;
  • спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.
Втрати ворога у війні станом на 29 квітня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1526-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
Politico: Протистояння Трампа з Іраном стало політичним кошмаром Європи
Вчора, 01:45
Розшук осіб є прямою функцією Національної поліції, незалежно від того, хто виступає ініціатором – ТЦК, СБУ чи будь-який інший орган
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
26 квiтня, 21:15
Заступник міністра культури Іван Вербицький разом із директором Музею війни Юрієм Савчуком
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
18 квiтня, 11:05
Покровський напрямок: як ЗСУ перемелюють наступ РФ
Покровський напрямок: як ЗСУ перемелюють наступ РФ
16 квiтня, 21:34
Бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря
Сили оборони уразили бурові установки в Каспійському морі
10 квiтня, 17:13
Іран теж платить високу ціну
Чи існує прийнятний вихід з війни в Ірані для всіх сторін?
5 квiтня, 23:03
Заяви Кремля про «два місяці» є неприйнятними за змістом, але зрозумілими за формою
Вікно переговорів закривається за кілька місяців: чому Кремль поспішає
4 квiтня, 23:33
Чому Трамп не може знайти вихід із війни з Іраном? Аналіз NYT
Чому Трамп не може знайти вихід із війни з Іраном? Аналіз NYT
3 квiтня, 04:15
Ліквідований окупант Вялков більше 20 років працював з дітьми
ЗСУ на фронті ліквідували 54-річного дитячого тренера з боксу
2 квiтня, 10:44

Події в Україні

Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2026
Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч
Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч
Окупанти атакували Харків: виникла пожежа
Окупанти атакували Харків: виникла пожежа
Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
Сьогодні, 00:59
Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Вчора, 16:50

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua