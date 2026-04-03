Чому Трамп не може знайти вихід із війни з Іраном? Аналіз NYT

Аліна Самойленко
Дональд Трамп стикається з можливістю того, що після закінчення його власного 2-3 тижневого періоду для завершення війни в Ірані майже нічого не зміниться

Через місяць після початку бойових дій президент Дональд Трамп опинився у складній стратегічній пастці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри запевнення Трампа, що конфлікт завершиться за два-три тижні, ключові цілі – повна зупинка ядерної програми Ірану, зміна режиму та розблокування Ормузької протоки – залишаються недосяжними. Тегеран продемонстрував значно вищу стійкість до втрат, ніж очікував Білий дім, і продовжує завдавати ракетних ударів, поки Трамп намагається переконати американців у неминучості перемоги.

Ринки відреагували на останні заяви президента глибоким скептицизмом: ціни на нафту підскочили на 8% одразу після його виступу. Головна причина паніки – відсутність чіткого плану подолання кризи в Ормузькій протоці, через яку заблоковано п'яту частину світових поставок палива. Трамп наполягає, що протока «відкриється природним шляхом» після війни, проте одночасно вимагає від європейських союзників «набратися сміливості» та самостійно захопити протоку. Така позиція «ми зламали, а ви відповідайте» розлютила партнерів по НАТО, які відмовляються втягуватися у війну, розпочату без їхньої згоди.

Особливе занепокоєння викликає непослідовність Трампа щодо іранської ядерної загрози. Роками називаючи збагачений уран екзистенційною небезпекою, тепер він заявляє, що ці запаси його «не хвилюють», оскільки вони глибоко під землею. Це змушує аналітиків проводити паралелі з іракською кампанією 2003 року та ставити під сумнів справжні причини вторгнення. Наразі президент США стоїть перед вибором: або визнати глухий кут і почати відступ, що виглядатиме як поразка, або піти на різку ескалацію з ризиком розв’язання повномасштабної «вічної війни», якої так прагне уникнути американське суспільство.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

