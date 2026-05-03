Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 908 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 3 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 3 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 908 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од;
  • артилерійських систем – 41 193 (+76) од;
  • РСЗВ – 1 765 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 357 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од;
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 556 (+282) од;
  • спеціальна техніка – 4 151 (+0) од.
Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1530-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1500-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2026 року
3 квiтня, 08:44
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
7 квiтня, 17:22
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію
15 квiтня, 15:18
Нині триває 1513-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2026 року
16 квiтня, 08:21
Ситуація на фронті 20 квітня
Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу
20 квiтня, 22:14
Ситуація на фронті 22 квітня
Лінія фронту станом на 22 квітня 2026. Зведення Генштабу
22 квiтня, 22:11
Ситуація на фронті 23 квітня
Лінія фронту станом на 23 квітня 2026. Зведення Генштабу
23 квiтня, 22:21
Ситуація на фронті 28 квітня
Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу
28 квiтня, 22:24

Події в Україні

Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2026
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
У Черкасах стався вибух у будинку
У Черкасах стався вибух у будинку
Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію
Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію

Новини

В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua