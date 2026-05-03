Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 080 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 3 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 3 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 3 травня втратила:
- особового складу – близько 1 334 030 (+1 080) осіб;
- танків – 11 908 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 503 (+3) од;
- артилерійських систем – 41 193 (+76) од;
- РСЗВ – 1 765 (+2) од;
- засоби ППО – 1 357 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 306 (+12) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 556 (+282) од;
- спеціальна техніка – 4 151 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1530-й день повномасштабної війни в Україні.
