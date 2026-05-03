Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей

Пізно ввечері 2 травня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в Кролевецькій громаді Конотопського району. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Сумьскої ОВА Олега Григорова.

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Трьох поранених госпіталізували до медичних закладів, причому стан двох із них медики оцінюють як важкий.

Крім того, ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль у Путивльській громаді. За попередніми даними, під час цього удару отримала поранення дитина.

Раніше цього ж дня також повідомлялося про травмування двох підлітків у Сумській громаді під час падіння уламків ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

До слова, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Пошкоджено понад 30 приватних будинків і п'ять багатоповерхівок. Відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі виникла пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджені авто та автобуси. У Немишлянському зафіксовано кілька «прильотів».