Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей

Пізно ввечері 2 травня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в Кролевецькій громаді Конотопського району. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Сумьскої ОВА Олега Григорова.

За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Трьох поранених госпіталізували до медичних закладів, причому стан двох із них медики оцінюють як важкий.

Крім того, ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль у Путивльській громаді. За попередніми даними, під час цього удару отримала поранення дитина.

Раніше цього ж дня також повідомлялося про травмування двох підлітків у Сумській громаді під час падіння уламків ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади безпілотниками та ракетою. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. 

«Прицільно бив по будинках, де живуть цивільні мешканці. Внаслідок атаки у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. На жаль, через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – наголосив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

До слова, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Пошкоджено понад 30 приватних будинків і п'ять багатоповерхівок. Відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі виникла пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджені авто та автобуси. У Немишлянському зафіксовано кілька «прильотів».

Теги: Сумщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрозділи ЗСУ контролюють район і жодного просування ворога немає
Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію
Вчора, 22:39
Окупанти зруйнували два двоповерхові житлові будинки
Двоє загиблих та понад десяток постраждалих. Рятувальники показали наслідки обстрілу Одеси
24 квiтня, 07:03
Окупаційні війська обстріляли пів сотні населених пунктів на Запоріжжі
Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область
23 квiтня, 07:13
Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
У Дніпрі внаслідок атаки РФ спалахнула багатоповерхівка
23 квiтня, 01:36
Наслідки російського удару по ЖК на Почайній. 16 квітня 2026 рік
Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)
16 квiтня, 12:04
Російські загарбники атакували центр міста
Сумщина: ворог вдарив по Конотопу, спалахнули пожежі
10 квiтня, 07:20
Через російську атаку на Синельниківський район у житловому будинку спалахнула пожежа
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені
7 квiтня, 08:06
Росіяни атакували Шевченківський район Харкова
Комбінований удар по критичній інфраструктурі. Стало відомо, чим РФ атакувала Україну
3 квiтня, 14:55
Ліквідація пожежі на місці влучання
Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки
3 квiтня, 13:59

Події в Україні

Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
У Черкасах стався вибух у будинку
У Черкасах стався вибух у будинку
Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію
Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію
Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 травня 2026. Зведення Генштабу
Україну охопила повітряна тривога, у Києві чутно вибухи
Україну охопила повітряна тривога, у Києві чутно вибухи
Десантники на передовій збудували гігантське укриття, де ховають навіть вантажівки
Десантники на передовій збудували гігантське укриття, де ховають навіть вантажівки

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua