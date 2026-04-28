Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 28 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

28 квітня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень

Противник завдав 55 авіаційних ударів та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, противник залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

28 квітня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані авіабомби.

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Червоної Зорі й Бочкового.

На Куп'янському напрямку

Противник сьогодні не проводив жодних активних дій.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися поблизу населеного пункту Дробишеве. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районі Ямполя та в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 42 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Олександрограда, Степового та Красногірського. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося сімнадцять атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки та в бік Гіркого й Чарівного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке.

На Оріхівському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоолександрівка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівки та поблизу острова Круглик.

Нагадаємо, триває 1525-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна окупанти Генштаб ЗСУ фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua