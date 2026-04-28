Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 55 авіаційних ударів та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, противник залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

28 квітня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані авіабомби.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Червоної Зорі й Бочкового.

На Куп'янському напрямку

Противник сьогодні не проводив жодних активних дій.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися поблизу населеного пункту Дробишеве. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районі Ямполя та в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 42 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Олександрограда, Степового та Красногірського. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося сімнадцять атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки та в бік Гіркого й Чарівного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке.

На Оріхівському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоолександрівка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівки та поблизу острова Круглик.

Нагадаємо, триває 1525-й день повномасштабної війни в Україні.