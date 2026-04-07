Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки

Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

У ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл» (Слободка, Ленінградська обл., РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству «Транснефть-Балтика». Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уточнено результати уражень від 5 квітня 2026 року – встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника. Зокрема, в результаті ураження порту «Транснефть-Порт Приморск» пошкоджено три резервуари типу РВСП-20000 з подальшим займанням нафтопродуктів. РВСП-20000 – резервуар об'ємом 20 тис. куб. м. Це типова конструкція, яку використовують для тривалого зберігання нафти, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин.

Також уточнено, що під час ураження 5 квітня ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 та АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

Як відомо, наприкінці березня, порт зазнав серії ударів. Через Усть-Лугу здійснювався експорт сировини за допомогою суден так званого тіньового флоту.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти.

