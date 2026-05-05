Втрати Росії перевищили темпи мобілізації

glavcom.ua
Росії не вдається перекрити втрати мобілізацією вже п’ятий місяць підряд
ЗСУ вийшли на стабільне перевищення втрат над поповненням РФ

Російська армія п’ятий місяць поспіль втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. У квітні кількість знищених і важко поранених окупантів перевищила 35 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.

«За квітень знищено або важко поранено 35 203 російських військових - усі ураження підтверджені на відео. Це означає, що вже п’ятий місяць поспіль Росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати, і поступово захлинається втратами. Упевнено рухаємося до показника 50 000 ліквідованих окупантів щомісяця», – зазначив він.

За словами міністра, стратегічною метою України є досягнення такого рівня втрат російської армії, за якого її подальше просування стане неможливим.

«Продовжуємо системно посилювати захист неба. Дрони-перехоплювачі вже стали невід’ємною частиною ППО: 194 підрозділи мають підтверджені збиття Shahed і вкотре фіксуємо рекордні показники перехоплень», – розповів Федоров.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив про різке зростання ефективності уражень на фронті. За його словами, кількість ударів на відстані понад 20 кілометрів у квітні зросла вдвічі порівняно з березнем і в чотири рази порівняно з лютим.

Президент також наголосив на необхідності масштабування роботизованих операцій. У квітні було виконано понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

Нагадаємо, Росія останнім часом активізувала повітряні атаки, перейшовши до тактики цілодобових ударів по території України. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог застосовує комбіновані засоби, зокрема дрони-імітатори, які не мають бойової частини, але змушують українську ППО постійно реагувати на загрози.

Такий підхід спрямований на одночасне виснаження протиповітряної оборони, психологічний тиск на особовий склад і примушення України витрачати дефіцитні боєприпаси. Ігнат наголосив, що ця тактика є частиною ширшої стратегії РФ, яка передбачає системне виснаження ресурсів української армії та економіки.

