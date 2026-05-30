Окупанти рекламують Запорізьку область на турфорумі в Москві

Аліна Самойленко
Російська пропаганда формує картинку «відновлення та розвитку» окупованих територій
фото: Андрій Дубчак
Окупанти хочуть перетворити потенційних відпочивальників на додатковий «живий щит» для прикриття об'єктів військової інфраструктури на захопленій частині Запорізької області

На загарбаній території Запорізької області російська влада намагається продемонструвати ознаки «мирного життя». З цією метою окупаційна адміністрація вирішила позиціонувати захоплений регіон як зону відпочинку та відправляє представників на туристичний форум до столиці РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Через зростання витрат російського бюджету на ведення війни та утримання окупованих територій Кремль намагається знайти альтернативні джерела фінансування. Російське керівництво прагне частково знизити фінансове навантаження на державу шляхом залучення інвестицій у курортні об'єкти та готельний бізнес на Азовському узбережжі. Рекламна кампанія баз відпочинку та готелів проводиться попри постійне перебування там військових РФ, загрози безпеці та активне використання регіону для армійської логістики.

Крім того, стимулювання такого туризму має на меті штучно збільшити кількість цивільного населення біля лінії фронту. Російські сили розраховують перетворити відпочивальників на додатковий «живий щит» для прикриття об'єктів військової інфраструктури та шляхів постачання армії РФ.

Водночас внутрішній аудиторії Росії пропаганда подає участь у туристичних форумах як доказ успішного розвитку та відбудови окупованих районів. Насправді ж ці заходи покликані замаскувати занепад місцевої економіки, брак грошей і намагання отримати доходи з ТОТ у будь-який спосіб.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях загарбницька адміністрація спільно з «Росриболовством» готує масштабний вилов медуз в Азовському морі. Офіційною причиною називають підготовку до курортного сезону та «очищення» моря, проте Центр національного спротиву (ЦНС) застерігає: справжня мета полягає у видобутку ресурсів задля швидкої наживи. 

До слова, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

