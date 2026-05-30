Україна та Канада запускають спільне виробництво розвідувальних безпілотників

У Міністерстві оборони підкреслили, що проєкт виготовлення БпЛА є взаємовигідним

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Виготовлені дрони передаватимуть Силам оборони України

Міністерство оборони України уклало угоду про старт нового проєкту, що передбачає виготовлення українських безпілотних літальних апаратів на території Канади. Готова продукція постачатиметься для потреб Сил оборони України. Про це пише «Главком».

Для реалізації цієї ініціативи засновується спільне підприємство під назвою Airlogix-Sentinel. До його складу увійшли українська компанія у сфері оборонних технологій Airlogix та канадське підприємство Sentinel Research and Development, яке спеціалізується на виробництві БпЛА. Нове об'єднання зосередиться на випуску розвідувальних дронів.

У Міністерстві оборони підкреслили, що цей проєкт є взаємовигідним, оскільки організація спільного виробництва відкриває нові перспективи й для канадської сторони. Зокрема, йдеться про розширення промислового потенціалу Канади у галузі розробки критично важливих технологій, а також про можливість отримання доступу до дієвих рішень, які застосовуються в сучасних бойових діях.

Як відомо, Україна перейшла до принципово нової фази дронової війни проти російської агресії. Головним інструментом цієї стратегії стало масштабування власного виробництва безпілотників середнього радіуса дії («mid-range strike drones»). Ці високотехнологічні системи здатні ефективно нищити об'єкти супротивника на відстані від 20 до 300 км від лінії бойового зіткнення.

Завдяки масованому застосуванню mid-range дронів під постійним вогневим контролем ЗСУ опинилися стратегічні склади боєприпасів, командні пункти, паливна інфраструктура, вузлові залізничні станції та позиції ППО глибоко в тилу ворога.

Нагадаємо, українська компанія «Генерал Черешня» пройшла до другого раунду американської програми Drone Dominance Program, яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit.

За словами Гришина, «Генерал Черешня» змагалася з сотнями компаній з різних країн світу. Серед них українського виробника оцінили як найефективнішого за показниками уражень. «Ми увійшли до програми як український ТОП-1 за ефективністю уражень», – заявив Гришин.