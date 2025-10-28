Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)

У ​Чернігові є влучання у технічну будівлю підприємства

Російська терористична армія завдала низку ударів по Чернігівщині, рятувальники врятували жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«​Корюківський район: влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.​ Новгород-Сіверський район: пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 р. н.», – йдеться у повідомленні.

У ​Чернігові є влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили, постраждалих немає.

Нагадаємо, 27 жовтня близько 22:30 російські війська завдали удару трьома ударними дронами по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Наслідки повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Зокрема, російська терористична армія вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок чого зайнялися пожежі.