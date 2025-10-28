Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)
РФ спричинила низку пожеж
фото: ДСНС Чернігівщини

У ​Чернігові є влучання у технічну будівлю підприємства

Російська терористична армія завдала низку ударів по Чернігівщині, рятувальники врятували жінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«​Корюківський район: влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.​ Новгород-Сіверський район: пошкоджена адміністративна будівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 р. н.», – йдеться у повідомленні.

Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 1

У ​Чернігові є влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили, постраждалих немає.

Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 2
Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото) фото 3

Нагадаємо, 27 жовтня близько 22:30 російські війська завдали удару трьома ударними дронами по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Наслідки повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Зокрема, російська терористична армія вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок чого зайнялися пожежі.

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти
Масована атака на Україну тривала понад 12 годин – Зеленський
28 вересня, 10:20
Повернувся з полону й потрапив до в’язниці: історія росіянина Гугуєва
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
8 жовтня, 09:33
Верховний Головнокомандувач ЗСУ: Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності
29 вересня, 13:53
Інформація про постраждалих відсутня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: призупинено рух потягів
7 жовтня, 15:12
Мама та син під час зустрічі у таборі для військовополонених
Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу
19 жовтня, 22:15
Президент США видав нову порцію заяв про Україну
Україна переможе у війні з РФ? Трамп зробив нові заяви
20 жовтня, 19:31
У постраждалих районах розгорнуті штаби та пункти незламності для забезпечення людей теплом
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи: зросла кількість поранених
26 жовтня, 10:19
Трамп: Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі
Трамп назвав припинення війн своїм хобі
26 жовтня, 10:05
Василеві Кобрину назавжди 27
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Василя Кобрина
26 жовтня, 09:00

Події в Україні

Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках
Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
Розвідники вразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу РФ (відео)
Розвідники вразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу РФ (відео)
Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua