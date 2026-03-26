Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
РФ з початку війни втратила 24 278 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 26 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 26 березня втратила:

  •  особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб
  • танків – 11 807 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.
  • артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
  • РСЗВ – 1 698 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
  • спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1492-й день повномасштабної війни в Україні.

