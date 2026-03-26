Втрати ворога станом на 26 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 26 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 26 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 26 березня втратила:
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб
- танків – 11 807 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.
- артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
- РСЗВ – 1 698 (+2) од.
- засоби ППО – 1 337 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1492-й день повномасштабної війни в Україні.
