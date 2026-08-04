Втрати ворога станом на 4 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 серпня 2026 року.

фото: Генеральний штаб ЗСУ/Telegram

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб;

танків – 12 237 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.;

артилерійських систем – 47 331 (+55) од.;

РСЗВ – 2 000 (+4) од.;

засобів ППО – 1 538 (+5) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 129 817 (+379) од.;

спеціальної техніки – 4 492 (+0) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 4 серпня 2026 року