Російський опозиціонер назвав головну загрозу для економіки РФ

Іноземцев про ставлення Кремля до бізнесу: «Виживете – добре, не виживете – невелике лихо. Це єдиний підхід Путіна – тупий і чекістський»

Головною загрозою для російської економіки нині є не дефіцит бюджету чи низькі ціни на нафту, а катастрофічне погіршення інвестиційного клімату. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

«Головна проблема для російської економіки зараз – це настрій інвесторів. Це жахливий інвестиційний клімат, нестерпні податки, переділ власності – через всі ці фактори люди взагалі не хочуть вкладатися у виробництво. І індикатор, що найшвидше знижується, – це інвестиції в основний капітал (мінус 13% у першому кварталі). Якщо бізнес отримує доходи та прибуток, він їх просто кешує та відкладає на чорний день. А коли люди категорично не бачать перспективи – це найнебезпечніше для економіки», – наголосив економіст.

За словами фахівця, до другорядних проблем російської економіки належать дефіцит бюджету, низькі ціни на нафту та значні військові витрати. «Демографічні проблеми, які постійно мусолять, – це взагалі не проблема, бо сучасна російська економіка може працювати і з половиною населення, люди їй у такій кількості не потрібні», – підкреслив він.

«Держава ж продовжує жити в такій радянській парадигмі, що їй усі винні – віддайте мені все, а там подивимося. Виживете – добре, не виживете – невелике лихо. Це сьогодні єдиний підхід Путіна – тупий і чекістський. Якщо згадувати радянські часи, це навіть не продподаток епохи непу, а продрозкладка часів «воєнного комунізму», – підсумував Іноземцев.

Нагадаємо, попри погіршення економічної ситуації в Росії та на окупованих українських територіях, Кремль не демонструє готовності згортати війну. Причина полягає в тому, що Володимир Путін більше не керується економічною логікою під час ухвалення рішень.

Як повідомлялося, війна Росії проти України оплачується не коштом бізнесу, а за рахунок державного бюджету. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

Раніше російський економіст і опозиціонер Владислав Іноземцев заявив, що паливна криза сама по собі не здатна суттєво послабити російську армію. На його думку, значно ефективніше впливають удари по логістичних маршрутах, базах постачання та нафтовій інфраструктурі, відновлення якої потребує тривалого часу.