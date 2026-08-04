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Миколаїв зазнав російської атаки: є загибла та поранені

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Миколаїв зазнав російської атаки: є загибла та поранені
Росія вдарила по житловому сектору Миколаєва
фото: unn.ua (ілюстративне)

Окрім загиблої, ще семеро людей зазнали поранень, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки

У ніч 4 серпня російські війська атакували приватний сектор Миколаєва. Унаслідок удару загинула 89-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

«Вночі російські покидьки атакували приватний сектор у Миколаєві. Росіяни вбили 89-річну жінку. Мої співчуття. Ще семеро людей – постраждало», – повідомив Сєнкевич.

За його словами, внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки. Міський голова зазначив, що одразу після завершення повітряної тривоги на місце прибули міські служби, які розпочали оцінку наслідків обстрілу та визначення першочергових робіт.

«Зараз бригади комунальних підприємств готуються до виїзду, щоб якнайшвидше допомогти мешканцям і розпочати ліквідацію наслідків», – додав він.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російські війська також атакували Сумську та Запорізьку області. У Сумах керовані авіабомби влучили по приватному сектору, унаслідок чого загинула одна людина та є постраждалі. У Запоріжжі російський удар припав по промисловому об'єкту, де виникла пожежа.

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Теги: Миколаїв окупанти росія

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